FETÖ'cü trolün davasında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin kroki ve haritalarını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp DHKP/C'ye ileten Mesut Aykın'ın yargılanması sürüyor. Twitter'da "Türkiye Gerçekleri" ismiyle paylaşımlarda bulunan ve FETÖ propagandası yapan Aykın'ın davaları birleştirildi.

Sabah'ın haberine göre, Aykın hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "FETÖ propagandası" yapma suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava dosyası, yetkisizlik kararıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bu mahkeme de aynı sanığın İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "FETÖ'ye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrıca yargılandığını dikkate alarak, davaların birleşmesine karar verdi. Aykın, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ ve DHKP/C'nin ortak kaos timine ilişkin davada yargılanıyor.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

FETÖ'nün, DHKP/C örgütüne sızıp "kaos timi" kurmasını konu alan bu davada Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin kroki ve haritalarını FETÖ üyesi Yılmaz, Kaya ve Karakuzulu'dan Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp, DHKP/C'ye ilettiği belirtiliyor. DHKP/C terör örgütünden ele geçtiği iddia edilen krokilerle toplumda ve ilgili kurumlar nezdinde algı oluşturularak, yakın koruma ekibinin değiştirilmesinin sağlandığı vurgulanıyor. Davada FETÖ'cü eski emniyet görevlileri Yılmazer, Kaya, Karakuzulu, Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın 33 yıldan 61 yıla kadar; Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın da 13.5 yıldan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Gürkan Türkoğlu ve avukat Süleyman Taşbaş hakkında ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Aykın hakkında "FETÖ propagandası"ndan hazırlanan ve birleşen yeni iddianamede ise Aykın'ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, "Ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uçsuz bucaksız", "Hata zincirleri devam ediyor... TEMMUZ ağır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler" şeklinde, darbe girişimini işaret edip bu girişimi meşru ve gerekli gösteren paylaşımlarda bulunduğu belirtiliyor.