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FETÖ'cü teröristler sahte kimlikle yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde FETÖ'nün hücre yapılanmasına yönelik operasyonda sahte kimlikle yakalanan 2 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:19
FETÖ'cü teröristler sahte kimlikle yakalandı

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konak Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programını kullandıkları tespit edilen K.İ. (44) ile A.Ç. (29) yakalandı.

Yapılan aramada, şüpheliler adına düzenlenmiş 2 sahte kimlik, evin gizli bölümlerine yerleştirilmiş bazı dijital materyaller, bir miktar Türk lirası ile dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:19
  1. Aydın
  2. fetö

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