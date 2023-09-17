FETÖ’cü psikiyatristin 'cinsel taciz' oyunu deşifre oldu

İstanbul Bakırköy’de açtığı klinikte 40’a yakın çocuğa ebeveynleri tarafından cinsel tacizde bulunulduğu yönünde rapor hazırlayan FETÖ/PDY üyesi psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu, savcının dikkati sayesinde deşifre oldu.

Beraberinde eşi ve kliniğinde çalışan 5 şüpheliyle yakalanan doktorun hazırladığı raporların arkasından, maddi kazanç ve örgüte eleman kazandırma amacı ortaya çıkarılırken, düzenbazlığın ise anestezi için kullanılan ketamin ilacının verildiği çocuklara uygulanan hipnoz telkinleriyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

POLİSE ‘ARAŞTIRIN’ TALİMATI

Bakırköy’de, 5 çocuğun cinsel istismara uğradığı yönünde şikâyet alan savcılık başlattığı soruşturmada, ilgili raporların aynı psikiyatrist tarafından hazırlandığını ve çocukların bazılarının bir süre sonra iddia ve anlattıklarından vazgeçtiklerini tespit etti. Ailelerin, psikiyatrist görüşmelerinin ardından, çocuklarının ruh hallerinde değişiklik olduğu yönündeki iddialar üzerine, savcılık konunun ve raporları veren doktorun araştırılması için polise talimat verdi.

FETÖ'DEN İHRAÇ

Yapılan araştırmada, raporları veren Psikiyatrist Dr. Prof. Süleyman Salih Zoroğlu’nun 2010-2016 yılları arasında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 6. İhtisas Kurulu üyeliği yaptığı ve bu bölümde çocuk tacizlerine bakan uzman tek isim olduğu ortaya çıktı. FETÖ üyesi olma suçlamasıyla kamudan ihraç edilen Zoroğlu’nun ilçedeki kliniğini ise 2 yıl önce açtığı belirlendi.

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PARA İSTEDİ

Soruşturma kapsamında Zoroğlu’nun rapor verdiği bazı çocuklara ailelerini şikayet etmeleri konusunda telkinlerde bulunduğu, bazı ailelerden hazırladığı taciz raporlarının gizli tutulması için para istediği ve teşhis seansları adı altında yaptığı uygulamalarda, anestezide kullanılan ketamin ilacını verdiği bazı çocuklara yaptığı hipnozlarla ebeveynleri tarafından cinsel tacize uğradıkları yönünde telkinlerde bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler, kliniğe düzenlendikleri baskında, Prof. Zoroğlu ile diş hekimi eşi Özgül Zoroğlu, yardımcısı Dr. Ahmet A.(27), asistan doktor Zeynep A.(32), klinik sekreteri İnci A. ile ketamin ilaçlarını kendisine temin eden Hüsna A. isimli sağlık çalışanını gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Süleyman Salih Zoroğlu ile yardımcısı Ahmet A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.