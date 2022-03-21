FETÖ'cü o gazeteciyi FETÖ mü dövdürttü?

Cem Küçük, birkaç gün önce İsveç’te saldırıya uğrayan FETÖ'cü sözde gazeteci Ahmet Dönmez'i FETÖ'nün dövdürtmüş olabileceğini iddia etti. Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde şunları yazdı:

"Ahmet Dönmez, FETÖ içerisinde yer alan gazetecilerden biriydi. 15 Temmuz öncesi veya sonrası o da kaçtı. Levent Kenez, Bülent Korucu gibi isimlerle İsveç’in başkenti Stockholm’e yerleşti.

Aslında Türkiye’deyken bilinen, FETÖ’nün öne çıkan gazetecilerinden biri değildi. 15 Temmuz sonrası FETÖ’ye getirdiği eleştirileri gündem oldu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Cevdet Türkyolu’na ağır darbe indiren açıklamaları oldu. Ekrem Dumanlı denen zavallının defterini düren de Ahmet Dönmez’di.

İşte o Ahmet Dönmez, birkaç gün önce İsveç’te kızının yanında saldırıya uğramış. Tabii saldırı bir mafya grubuyla ilişkilendirilse de FETÖ içine bakmak lazım. 15 Temmuz’da milletin üstüne mermi yağdıran, Necip Hablemitoğlu’nu öldüren FETÖ kendisine zarar veren Ahmet Dönmez’i dövdürtür de ve hatta öldürtür de. Yapmadıkları şey değil. Çünkü FETÖ budur."