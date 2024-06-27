FETÖ’cü Mehmet Gündem Can Kıraç’ın hayatını niye yazmıştı?

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Koç Holding’in kuruluşunda rol üstlenen iş adamı İnan Kıraç’ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında öldü. Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

FETÖ’cü isim kitabını yazdı

Kıraç’ın ölümünün ardından akıllara hayat hikayesi geldi. Zira Kıraç’ın hayatını kitaplaştıran isim, FETÖ tutuklusu Mehmet Gündem idi. Gündem, “Can Kıraç, Eldivensiz Adam” isimli kitapla, 2017 senesinde iş adamının biyografisini yayınlamıştı.

Kıraç’ın ölümünün ardından söz konusu kitap yeniden gündem olurken, “FETÖ’cü Gündem niye Kıraç’ın hayatını yazmıştı?” sorusu akıllara geldi.

Tutuklanmıştı

Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri arasında eşiyle birlikte jandarma pususuna düşerek yakalanan FETÖ'nün prenslerinden gazeteci Mehmet Gündem'in ifadesinde, “Yunanistan tarafına gidecektik. Sonrası için bir düşüncemiz yoktu” demişti.

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Mehmet Gündem'in birlikte kaçmaya çalıştığı eşinin de Niğde'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 23 Haziran'da gözaltına alındığı belirlendi. Mehmet Gündem ifadesinde "Tutuklu yargılandığım süreç içerisinde ben ve ailem çok yıprandık. 23 Haziran tarihinde eşim hakkında soruşturma olduğundan gözaltı işlemi yapıldı. Onun hakkında soruşturma olduğunu öğrendik. Eşimin benim yaşadığım süreci kaldıramayacağını düşünerek böyle bir yol düşündüm" dedi.

FETÖ elebaşıyla 11 günü kitaplaştırdı

Milliyet Gazetesi'nin eski köşe yazarı olan, Zaman Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Yeni Şafak ve TRT Haber'de çalışan Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Can Kıraç’ın da aralarında olduğu bazı isimlerin biyografisini kaleme aldı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü kitaplaştıran Gündem, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın yönetici, üye ve çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında, 1 Kasım 2017'de gözaltına alınarak tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.