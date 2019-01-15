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FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kardeşine hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile birlikte yönettiği belirlenen eski Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'a, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi.

15 Ocak 2019 Salı 19:53
FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kardeşine hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile birlikte yönettiği belirlenen eski Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'a, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Batmaz ile avukatı hazır bulundu.

Savcı, daha önce sunduğu mütalaasını yineleyerek, sanığın, itirafçı olan örgütün İç Anadolu Bölgesi sözde "siyaset imamı" A.Ö'nün beyanları, bir kısım araştırma görevlilerinin beyanları, HTS kayıtlarında aralarında örgütün yöneticileri de dahil olmak üzere birçok kişiyle irtibat halinde olması nedeniyle, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talip etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sınav komisyonunda görev yapan üyelerle HTS kayıtlarının tamamen görevi gereği yapılan görüşmeler olduğunu savunan sanık Batmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 22 personelle irtibatlı olduğu iddialarının da doğru olmadığını öne sürdü.

Şakir Batmaz, bu görüşmeleri, katıldığı sempozyumlarda bilimsel faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirdiğini iddia etti. Batmaz, görüştüğü kişilerin büyük çoğunluğunun komutanlığın personel alım komisyonunda görevli olmadığını ve halen görev başında oldukları iddiasında da bulundu.

Hakkındaki iddiaları yalanaladı

Daha önce görev yaptığı Erciyes Üniversitesinde örgütün yöneticisi olduğu ve akademik yapılanmada yer aldığı iddiasının da doğru olmadığını savunan Şakir Batmaz, rektörlük seçimlerine müdahalede bulunduğu yönündeki iddiaların da doğru olmadığını öne sürdü.

Yargılanma aşamasında bildiklerini samimi olarak anlattığını savunan sanık Batmaz, "Hiçbir zaman ikinci bir planım olmadı. Başkalarının suçlarından dolayı mağdur edilmemeyi arzu ediyorum. İçinde bulunduğum durum, soyadımdan dolayı yargılandığım bir davadır. Daha önce bu salonda 'örgüt üyeliği' suçundan yargılandım ve beraat ettim. Ülkemin adaletinden hiçbir zaman şüphe duymadım. 21 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Batmaz'a "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Şakir Batmaz, Kayseri'de Ağustos 2016'da, Erciyes Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, yargılandığı davada beraat etmişti.

Batmaz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca daha sonra "terör örgütü yöneticiliği" suçundan iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kayseri'ye göndermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:53
  1. Kayseri
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. adil öksüz
  4. şakir batmaz

YORUM YAZ

  • AdemAdem10 sa önce
    Haberde bahsi geçen siyaset imamları, siyaset/çi yapılanmasını anlatmamışlar mı yoksa sorulmamış mı? Neden kimse bunu sorgulayamıyor, geçiştiriliyor?
  • Mine ozturk Mine ozturk10 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır. teşekkür ederiz.)

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