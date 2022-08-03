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Gündem FETÖ’cü Kanter Ağlama Duvarı’nda
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FETÖ’cü Kanter Ağlama Duvarı’nda

Terör devleti İsrail’e “otorite” diyen Fetullah Gülen iblisinin militanlarından basketbolcu Enes Kanter, Kudüs’te Siyonistlerle birlikte ağlama duvarındaki ayine katıldı. Üzerinde İbranice, İngilizce ve Arapça “Barış” yazan tişörtle Yahudilerin ayinine katılan Kanter, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yönelik “manevi babam” sözleriyle tanınıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 10:07:00 -
FETÖ’cü Kanter Ağlama Duvarı’nda

HABER MERKEZİ

Terör devleti İsrail’dan ‘otorite’ diyerek bahseden Fetullah Gülen iblisinin militanlarından basketbolcu Enes Kanter, işgal altındaki Kudüs’te siyonistlerle birlikte ağlama duvarındaki ayine katıldı. Yahudilerle birlikte Burak (ağlama) duvarına giden Kanter, dua ayininde de siyonistlerle birlikte hareket etti. Üzerinde İbranice, İngilizce ve Arapça “Barış” yazan tişörtle Yahudilerin ayinine katılan FETÖ’cü Kanter, firari olduğu Türkiye topraklarına ise gelemiyor. ABD basketbol ligi NBA’nin Boston Celtics takımında oynayan Kanter, babasının evlatlıktan reddetmesi üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kendisine baba tayin etmişti.

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