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FETÖ'cü kadın subay itiraf etti! 'Kur'an-ı Kerim'e el bastık'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesiolduğunu belirtip etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kadın üsteğmen, FETÖ'nün kendisine önceden verdiği sorularla sınavı kazanıp subay olduğunu itiraf etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:01
FETÖ'cü kadın subay itiraf etti! 'Kur'an-ı Kerim'e el bastık'

FETÖ'ye dair bildiklerini hiçbir baskı altında kalmadan anlatmak isteyen Y.E, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede 15 Temmuz'dan önce Deniz Tıbbı Araştırma Merkezi'nde öğretmen subay olarak görev yaptığını söyledi.

Örgüte ait özel liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandığını belirten Y.E, öğrenim süresi boyunca örgütün yurt ve evlerinde kaldığını kaydetti.

Fakülteden mezun olduktan sonra örgütün dershanesinde stajyer öğretmen olarak çalışmaya başladığını anlatan Y.E, "Melikan" isimli örgüt ablasının yönlendirmesiyle denizci astsubayla evlendiğini ifade etti.

"Kur'an-ı Kerim'e el bastık"

Eşiyle, "Okan" isimli örgüt abisinin evine sohbete gittiklerini, bu kişinin eşinin kendisiyle ilgilendiğini kaydeden Y.E, toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözde vaazlarını izlediklerini belirtti.

Eşinin önerisiyle sözleşmeli subaylık sınavına başvurduğunu bildiren  Y.E, örgüt abisinin sınavda çıkacak soruların bir kısmını kendisine gösterdiğini  itiraf etti.

Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin ettikten sonra sorulara bakmasına izin verildiğini anlatan Y.E, şöyle devam etti:

  "Eşimle Gebze'de bir eve gittik. İsminin 'Aydın' olduğunu beyan eden  kişi de buradaydı. Bu şahıs, 'Sana bazı sorular göstereceğim, bunlardan bazıları  sınavda çıkabilir, bu sorulara 15 dakika bak, bu sorulara baktığını kimseye  söylemeyeceksin, annenin, babanın üzerine yemin et ve Kur'an-ı Kerim'e el bas.'  dedi. Eşimle el basıp yemin ettik.

 Aydın, bilgisayarı flash takılı vaziyette bana verdi ve odadan ayrıldı. Hatırladığım kadarıyla 60-70 matematik, 60-70 de genel kültür sorusu vardı. Yaklaşık 45 dakika baktım, amacım soruları ezberlemekten ziyade konu başlıklarına bakmaktı. Soruların cevapları koyu renkliydi. 45 dakika sonra Aydın geldi ve bilgisayarı alıp gitti. Bu soruların fotoğrafını çekmedim. Eşim kesinlikle sorulara bakmadı."

Kendisine gösterilen soruların sınavda çıktığını dile getiren Y.E,  "Genel kültürden 50 soru çıktı. Gösterilen sorulardan birkaç tanesi vardı.  Diğerlerini tam olarak hatırlamadığım için aynı sorular olup olmadığını bilmiyorum. Öğleden sonraki sınavda matematik sorularından bazıları da bana gösterilen sorularla birebir aynıydı. Sınavın birinden 75-76 civarı, diğerinden de 83-84 civarında puan aldım." ifadelerini kullandı.

Örgüt abisinden darbe itirafı

Sınavı kazanmasının ardından örgüt abisi Okan'ın evinde görüştükleri  "Aydın" isimli örgüt abisinin askeri okulda nasıl davranması konusunda kendisine uyarılarda bulunduğunu belirten Y.E, "Bu kişi, abdesti teyemmüm ile almayı,  namazı ise ima yoluyla kılmamı istedi." dedi.

Bu şekilde hiçbir zaman ibadet yapmadığını dile getiren Y.E,  eğitiminin ardından öğretmen teğmen olarak Deniz Harp Okuluna atandığını bildirdi.

 Eşinin de asker olması nedeniyle başka bir örgüt abisi ve ablasına devredildiklerini söyleyen Y.E, darbe girişiminden kısa süre önce hamileliğini gerekçe gösterip bir daha örgüt üyeleriyle görüşmediğini iddia etti.

Darbe girişimine ilişkin önceden bilgilerinin bulunmadığını öne süren Y.E, şu beyanlarda bulundu:

"Darbe girişiminden sonra 'Okan' isimli şahsın yanına eşimle gittik. Okan'a bu olanların ne olduğunu, bu darbe girişimini kimin yaptığını, bu yapıya ait insanların bu hainliğe nasıl karıştıklarını sorduk. Okan da çok üzgün bir şekilde 'Maalesef bu insanlar bu darbeye karışmışlar, siz hayatınıza devam edin.'  dedi. Bir daha da kimseyle görüşmemiz olmadı."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:01
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. FETÖ
  4. FETÖ'cü kadın subay
  5. FETÖ itirafları
  6. sınav sorularının çalınması
  7. Etkin pişmanlık yasası
  8. Şok itiraflar
  9. FETÖ'nün TSK yapılanması

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