FETÖ'cü hakim çifte 15 yıl hapis!

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları ve örgütün yargı yapılanmasındaki hiyerarşik yapıda yer aldıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakimler Şeyhmus ve eşi Sümeyra Yılma'nın yargılanmalarına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıkların avukatı Mehmet Yasin Buhur ve tanık E.K. hazır bulundu.

Tutuklu sanık Şeyhmus Yılma, Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, tutuksuz sanık Sümeyra Yılma ise Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Sanık Şeyhmus Yılma, savunmasında, hakkında beyanda bulunan tanıkların anlatımlarını kabul etmediğini söyledi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, bu konuda bir tespit tutanağı da bulunmadığını ifade eden Yılma, şunları kaydetti:

"Hayatımda hiçbir örgüt faaliyetinde bulunmadım. Diyarbakır'ın Sur ilçesindenim. Burası pek çok terör örgütünün varlığını sürdürdüğü bir yer olup hem ben hem de özellikle ailem bunlara karşı sürekli muhafaza durumunda olmuşlardır. Her türlü terör örgütü yapılanmasından hayatım boyunca uzak durdum. Çok uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum."

Diğer sanık Sümeyra Yılma ise cep telefonunda yapılan incelemede, Kakao Talk programının kalıntılarının tespit edildiğini hatırlattı.

Programın, terör örgütü tarafından kullanıldığının iddia edildiğini aktaran Sümeyra Yılma, bu programın, internetten indirilebildiğini ve 100 milyon kullanıcısının bulunduğunu söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Yılma, beraatini istedi.

Sanıkların avukatı Mehmet Yasin Buhur da müvekkilleri hakkındaki suçlamaların soyut ve gerçek dışı iddialar olduğunu ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Savcı, çiftin 15 yıla kadar hapsini istedi

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise her iki sanığın, FETÖ/PDY'nin yargı yapılanması içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmak suretiyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca tutuklu sanık Şeyhmus Yılma'nın tutuklulukta geçirdiği sürenin dikkate alınarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi gerektiğine işaret etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların, esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.