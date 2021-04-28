FETÖ'cü Hakan Şükür'den büyük ahlaksızlık! Kendi yediği haltları unutup onları hedef gösterdi

FETÖ firarisi olarak ABD'de yaşayan ve kendi yediği haltları unutan Hakan Şükür, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütle arasındaki ilişkiyi kestiği bilinen isimleri suçladı. Hakan Şükür, "Emre Belözoğlu, bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim" dedi.

Şükür, "Devlet mekanizmalarının 'kandırıldım' diyerek işin içinden çıktığı bir dönemde 'kandırıldım' diyorlar" diye konuştu.

Firari FETÖ'cü şöyle konuştu:

Emre Belözoğlu bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim. Eğer bunların suç olduğu kabul edilirse... Okan Buruk, Hakan Ünsal, Fenerbahçeli eski oyuncular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol... Sosyal medyada gördüğüm şekliyle hepsinin ifadesine yansımış ve evlerinde buluşulmuş. Kime ve neye göre yakınlığıyla koskoca Türkiye'nin bir numaralı sivil toplum kuruluşlarından biri Fenerbahçe'nin başına menajer olarak ve şimdi de antrenör olarak getiriliyor. Bakın suçu yok Emre'nin. Kesinlikle bir suçu var, işte 'bu da suçtur, bu da atılsın' diye demiyorum. Öteki arkadaşların ne suçu olabilir? Devlet mekanizmalarının 'kandırıldım' deyip işin içinden çıktığı bir dönemde 'kandırıldım' diyorlar.