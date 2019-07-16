0553 313 94 23

FETÖ’cü hainlere destek için teröristler sınırda beklediler

Türk halkının kahramanlığı karşısında 15 Temmuz gecesi hain emellerini gerçekleştiremeyen FETÖ'cü hainlerin, sınırın Suriye tarafında binlerce DAEŞ ve PKK/YPG militanını beklettiği ortaya çıktı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:36
FETÖ’cü hainlere destek için teröristler sınırda beklediler

 Muhammet Kutlu  Ankara 

FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak feraset sahibi Türk halkının kendini kurşunlara siper etmesiyle başarısız olan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında atlattığımız büyük bir tehlike daha ortaya çıktı. Akit’e özel konuşan Suriye Demokratik Türkmen Cephesi Başkanı Abdülkerim Aga, “Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, sınırın Suriye tarafında binlerce DAEŞ ve PKK/YPG militanı pikaplarda hazır bekletildi. Buna bölgede savaşan Türkmen kardeşlerimiz şahit oldular. Eğer Türk halkı kendisini tankların önüne atıp bu darbeyi önlemeseydi binlerce militan Türkiye’ye geçecekti. Darbe başarılı olsaydı karanlık güçlerin kurmayı planladığı terör koridoru hayata geçirilecekti. Türkiye’den de bu koridora toprak kopartacaklardı. Türk halkının feraseti ve yiğitliği Suriye’deki mazlumları da kurtardı” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:36
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Türk halkı
  4. darbe girişimi
  5. Akit
  6. Suriye Demokratik Türkmen Cephesi Başkanı Abdülkerim Aga
  7. PKK/YPG
  8. DAEŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerinin yarı zamanlı çalışabileceği üniversite
    1. Öğrencilerinin yarı zamanlı..
    2. Burdur’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    3. İşte PKK'nın katlettiği Ayaz ve..
    4. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. Hayvanlarını otlatmak için çıkan yaşlı..
    6. Banyo yapmak sağlık için neden bu..
    7. Binlerce mesleki eğitim merkezi..
    8. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    9. Oltayla 12 kiloluk sinarit yakaladı
    10. (Özel) Pendik’te yunusların denizdeki..
    11. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    12. Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9..
    13. MEB öğretmenleri, 40 bin çocuğun..
    14. Tedavi için geldiği Türkiye'de hayata..
    15. FETÖ’cü hainlere destek için..
    16. Saat Kulesi kale mescidinin minaresi..
    17. SSK, BağKur emeklisi maaşları son..
    18. Döviz kurları
    19. (Özel) Pendik’te motosikletli..
    20. Denizli'de otomobil sulama kanalına..
    21. İsrail hapishanesindeki bir Filistinli..
    22. Brent petrolün varili 66,77 dolar
    23. Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını..
    24. Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinliği
    25. Yazın ruhuna yakışan harika bir..
    26. Binlerce kişi 15 Temmuz kortejinde..
    27. (Özel) Kozyatağı’nda motosiklet..
    28. (Özel)Taksim’de yayaya çarpan ticari..
    29. Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor
    30. Serbest piyasada döviz fiyatları
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler