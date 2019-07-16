FETÖ’cü hainlere destek için teröristler sınırda beklediler

Muhammet Kutlu Ankara

FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak feraset sahibi Türk halkının kendini kurşunlara siper etmesiyle başarısız olan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında atlattığımız büyük bir tehlike daha ortaya çıktı. Akit’e özel konuşan Suriye Demokratik Türkmen Cephesi Başkanı Abdülkerim Aga, “Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, sınırın Suriye tarafında binlerce DAEŞ ve PKK/YPG militanı pikaplarda hazır bekletildi. Buna bölgede savaşan Türkmen kardeşlerimiz şahit oldular. Eğer Türk halkı kendisini tankların önüne atıp bu darbeyi önlemeseydi binlerce militan Türkiye’ye geçecekti. Darbe başarılı olsaydı karanlık güçlerin kurmayı planladığı terör koridoru hayata geçirilecekti. Türkiye’den de bu koridora toprak kopartacaklardı. Türk halkının feraseti ve yiğitliği Suriye’deki mazlumları da kurtardı” ifadelerini kullandı.