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Gündem FETÖ'cü hain, Türkiye'ye çamur atmaya kalktı! 'Erdoğan'ı durdurun'
Gündem

FETÖ'cü hain, Türkiye'ye çamur atmaya kalktı! 'Erdoğan'ı durdurun'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, Türkiye'nin Atina'ya ait gaz ve petrol sahasında arama yaptığını iddia etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:47:00 -
FETÖ'cü hain, Türkiye'ye çamur atmaya kalktı! 'Erdoğan'ı durdurun'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, Doğu Akdeniz konusunda skandal bir iddiada bulundu.

Boston Celtics'te oynayan Kanter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru arama ve sondaj faaliyetlerini hedef almaya kalktı.

Ankara'nın, Yunanistan'ın sahasında çalışma yaptığını öne süren FETÖ'cü Kanter, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara "saldırı" içinde olunduğunu iddia etti.

FETÖ'cü Kanter, şu tepki çeken iddialarda bulundu:

"Erdoğan'ın; Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına, deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum. Türk hükümeti, yaz boyunca Akdeniz'de, Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarını araştırdı. Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırısına tanık olduk. Erdoğan durdurulmalı."

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