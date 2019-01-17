0553 313 94 23

FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Nuri Güleç'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan7 yıl 6ay hapis cezası verildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:17
FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Nuri Güleç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güleç'in hükümle birlikte tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan  Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi sanık Nuri Güleç, avukatı ve  yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Güleç, kendisine  yönelik suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını ve Yargıtaya liyakatı kapsamında seçildiğini öne  süren Güleç, devlete ihanet etmediğini, suçsuz olduğunu savundu.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Güleç, beraatini istedi.

Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete  başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Nuri Güleç'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl  hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza  yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 7 yıl 6  aya indirildi.

Güleç'in tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, hakkında  denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak sanığın adli kontrol  şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı. Sanığa, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir  kolluk birimine imza verme şartı getirildi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:17
  1. Eski Yargıtay üyesi Nuri Güleç
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ davası
  4. FETÖ
  5. FETÖ üyesi
  6. hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da seyir halindeki özel halk otobüsü alev aldı
    1. Ankara'da seyir halindeki özel halk..
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. Afrika'nın en köklü kabilelerinden..
    4. YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl..
    5. CHP'li Soyer sessizliğini bozdu: Aziz..
    6. Basın kartı yenileme başvuruları başladı
    7. Hepsiburada, 2018'in anne, bebek ve..
    8. Yemen halkının yüzde 80'i yardıma muhtaç
    9. Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi..
    10. Beşiktaş gurbetçi gençle anlaştı!
    11. 2019 MSÜ başvuruları başladı mı? |..
    12. Yargıtay'da daire başkanlığı seçimleri
    13. Kentte alarm verildi! Havalimanı yolu..
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. AK Parti'den flaş 'seçim anketi'..
    16. Mali'de Tuareglere saldırı: 34 ölü
    17. Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki göletin..
    18. Donma tehlikesi geçiren kınalı keklik..
    19. 24 Haziran'da olmadı... CHP'li isim..
    20. Kırşehir'de başına buz parçası düşen..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...