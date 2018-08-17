0553 313 94 23

FETÖ'cü eski üsteğmen sınırda yakalandı!

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunanFetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski üsteğmen yakalandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:59
FETÖ'cü eski üsteğmen sınırda yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" diye anılan Hudut Birliği askerleri, devriye görevi sırasında Yunanistan'a geçmeye çalışan kişiyi tespit etti.

Yakalanan zanlının KHK ile ihraç edilen üsteğmen Baki H.(28) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:59
  1. FETÖ
  2. FETÖ üyesi
  3. Eski üsteğmen
  4. yunanistan'a kaçarken yakalandı
  5. sınırda yakalandı

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1620 dk önce
    AMERİKAN ÇOCUKLARI, YUNAN UŞAKLARI KAÇAMASIN. BÜTÜN DELİKLERİ TIKAYIN.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

DGS elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2018
  1. DGS elektrik elektronik mühendisliği..
  2. Google hepimizi izliyor! Konumunuzu..
  3. DGS mühendislik bilgisayar..
  4. PKK'nın finans koluna ağır darbe:..
  5. 'Hz. Muhammed' konulu sergiye dev tepki!
  6. CHP sayesinde Meclis'e giren vekil,..
  7. KOBİ’lere kredi finansman desteğimi..
  8. Ahlat Ağacı Oscar adayı mı oldu?
  9. Transferde mutlu son! Emre Akbaba..
  10. Suriye sınırına büyük sevkiyat!..
  11. öğretmen alım başvurularında hangi..
  12. İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı..
  13. 20 bin sözleşmeli öğretmen alım ön..
  14. Maliye Bakanlığı'ndan KOBİ'lere yeni..
  15. Binden fazla Google çalışanı..
  16. Amasya'da korkunç kaza! Aynı aileden 3..
  17. İmran Han Pakistan'ın yeni başbakanı..
  18. FETÖ'cü eski üsteğmen sınırda yakalandı!
  19. Kaymakamlıkta silahlı kavga: Ölüler var
  20. "70’lik sapık bunak" salyalarını bu..
Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?