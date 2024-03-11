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Gündem FETÖ'cü eski astsubay enselendi
Gündem

FETÖ'cü eski astsubay enselendi

Yeniakit Publisher
2024-03-11 13:21:00 -
FETÖ'cü eski astsubay enselendi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ üyesi olmaktan aranan ve astsubaylık görevinden ihraç olan şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Balıkesir İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki astsubaylık görevinden KHK ile ihraç edilen bir şahıs Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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