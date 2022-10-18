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Gündem FETÖ’cü Enes Kanter’den Yunanistan paylaşımı! O direği sıkı tut hiç bırakma
Gündem

FETÖ’cü Enes Kanter’den Yunanistan paylaşımı! O direği sıkı tut hiç bırakma

FETÖ'nün evlatlığı basketbolcu Enes Kanter sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 10:23:00 -
FETÖ’cü Enes Kanter’den Yunanistan paylaşımı! O direği sıkı tut hiç bırakma

Türkiye'deki hain darbe girişiminden sonra alçak FETÖ'cülerin iki önemli kaçış noktası dikkat çekti.

Biri elebaşı Fetullah Gülen'in malikanede yaşadığı ABD, diğeri ise Türkiye'yi her fırsatta provokasyonları ile kışkırtan Yunanistan...

Hain terör mensupları bu iki ülkeyi adeta üs olarak kullanıyor.

Bu hainler arasında bazıları ise Türkiye'ye karşı her organizasyon içerisinde yer almaları bakımından dikkat çekiyor.

Onlardan biri de ABD Basketbol Ligi NBA'de oyunculuk yapan Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter.

Yunanistan'dan paylaşım yaptı

Belli aralıklarla Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.

Hain FETÖ'cü Kanter bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

Kalp emojili Yunanistan bayrağı paylaşımı

Yunanistan'a giden Kanter Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

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