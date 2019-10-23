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FETÖ'cü Enes Kanter'den Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler

Teröristbaşı Fetullah Gülen için "babam" diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de FETÖ'cü terörist Enes Kanter’i konuk etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hitler" benzetmesi yapan terörist Kanter Türkiye'ye yönelik iftira ve yalanlarını sürdürerek "Suriye'de bebekleri öldürüyorlar. DEAŞ ile birlikte çalışıyorlar. İşgali durdurmalılar" ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:36

Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. İhanette sınır tanımayan Kanter, "Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, daha önce ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için yalvarmıştı. İhanette sınır tanımadığını bir kez daha gösteren FETÖ'cü Kanter, bu kez de CNN televizyonuna katıldı. Küstah ifadeler kullanan Kanter, "Türkiye'de insan haklarına saygı yok. Demokrasi diye bir şey yok. Din ve ifade özgürlüğü yok" dedi. Başkan Erdoğan hakkında da alçakça sözler sarf eden Kanter, hakaretler yağdırdı.

YPG'li teröristlerin temizlenmesinden rahatsız olmuştu

Enes Kanter, geçtiğimiz günlerde ABD'de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk olmuştu. Burada Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi. Hainlik konusunda adeta çığır açan FETÖ'cü "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda YPG'ye karşı yapılan 'Barış Pınarı' harekatının sonlandırılmasına da destek verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:36
  1. Fetullah Gülen
  2. FETÖ
  3. Enes Kanter
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. ABD
  6. Türkiye

YORUM YAZ

  • NE İŞŞŞNE İŞŞŞ21 dk önce
    Kanter cik senin hakkında da tam b....lu ve k.v.t deniyor..
  • DadaşDadaş1 sa önce
    Kucaktan kucağa savrulan yaprak gibi ALLAH hidayet versin
  • osmanosman2 sa önce
    şerefsiz domates sırığı......
  • AlliAlli2 sa önce
    Kanı bozuk
  • SofuoğluSofuoğlu3 sa önce
    "Sahibine yaramayan, sahibine saldıran köpekleri öldürürler."Sen ABD'nini köpekliğini yap, gün gelir sahibin seni de satar bunu bilesin.
  • MalatyalıMalatyalı6 sa önce
    Yalacinin. ..............senin feto. Baban terorislerle. Birlikte. G. Doguda. Yapti
  • MükreminMükremin7 sa önce
    Babayin ...  Enes kanter senin gibi bir vatan haini doğurduğu için.
  • göktaşgöktaş7 sa önce
    Ne büyüksün türkiyem.Beş para etmez insanları ülkem aleyhinde konuşturmak için,saraylarda.tv lerde,adam yerine koydurur oldun.
  • mutmainemutmaine7 sa önce
    İçinde var dışında var , bil bakalım bu kadar HAİN nerede var ?
  • HizipSavarHizipSavar7 sa önce
    mit ne işe yarıyor arkadaşı bir 20 cm kısaltalım siz cami imamı değilsiniz. gerekirese o maerikayı başlarına yıkın bu itlerin. dolaşmasın konuşmasın hatta merdiven altından çıkmasınlar. yok öyle yağma burdan çaldıkalrı ile paşa paşa yaşıyorlar.
  • ismettismett7 sa önce
    kim bu dallamanın burnunu kırasa 2000 dolar her birdişi için 1000 dolar para ödülü koymak lazım en azında bir kaç kişiye ekmek kapısı açılsın
  • ŞüpeciŞüpeci8 sa önce
    Senin o cici babanın talimatıyla senin gibi satılmış ruhluların sivil vatandaşa, kendi halkına çoluk çocuk demeden kurşun sıkan bombalayanlar...o katiller. sizler yani...bu milletin asil evlatları değil sefil yaratık. Sizinle ruh ikizi olan teröristler, baş terörist de abd ve esed cambazı...
  • 02yazıyor02yazıyor8 sa önce
    Vatan hainleri. Hitler gibi sizi gaz odasında öldürmediği için ülkeni ve liderini suçluyorsun. Ülkesini satan her şeyini satar. Ailesini de satar Ruhunu da satar. 
  • HorasanHorasan8 sa önce
    Deve mübarek hayvandır bu deve ile karıştırmamak lazım. Bu devenin yuları Feto'nun elinde. Ne beklenir ki.
  • SelimSelim8 sa önce
    Bu enez gibiler şunu unutmasın iyi ve kötü zamanda Devletine Milletine Arkadaşına kardeşine sahip çıkan yanlış yapsada cahilliğe verilir af edilir tersini yapanlar şunu unutmasın ihanet eden bu ülkeye dönüp rahat edemez ettirmezler suratları tükürük olur
  • OFLU BABAOFLU BABA9 sa önce
    ...........   AGZINIDUZELTMESIMUMKUNDEGIL
  • Mert kayaMert kaya9 sa önce
    Boylelikle cok uzun sure bu ulkeye asla adim atamayacagi belli oldu...bunlar carikli hakki olmayan bir suru dolar aldiya .havaya girdi.ulkesini satti..e biz de gorduk.n.h gelirsin bu topraklara bir daha
  • kazım çobanderelikazım çobandereli9 sa önce
    tipik bir fetöcü. vatan hainliği işte böyle birşey.
  • mustafamustafa9 sa önce
    BAZILARI BU ŞEREFSİZE KANI BOZUK DİYOR. ULAN ADAM BİR KERE TÜRK DEĞİL ERMENİ IRKINDAN GELİYOR. NE ZAMAN ŞU ERMENİLERE TÜRK DEMEYİ BIRAKACAKSINIZ. HER KİMLİK ALANI SİZ TÜRKMÜ ZANNEDİYORSUNUZ
  • SalihSalih9 sa önce
    Böyle bir hainliği fetonun itlerinden başkası yapmaz Desteksiz atmak kolay. yiyiyosa gel burda havla o dilini nasıl kopartıyoruz gör.
  • Suruçlu Suruçlu 9 sa önce
    .......... olunca böyle oluyor herhalde.
  • Alperen Alperen 9 sa önce
    Amerikan köpeği.Sanma ki bu hainliğin yanına kalır.!!!
  • tttt9 sa önce
    Adamın sıfatına bak , tipsiz yaratık.
  • ibrahim öztürkibrahim öztürk9 sa önce
    .........k
  • abdulabdul9 sa önce
    fetö gelmis gecmis en kahpe, en casus, dindarlara/devlete/millete en cok zarar veren ABD nin hashasi istihbarat ve algi orgutudur! pismanlik duymamakta direnen hashasiler de dahil bu ulke topraklarinda mezarlari bile olmamali kesinlikle... 
  • Milletin iradesiMilletin iradesi9 sa önce
    ............. tek hücreli mutasyon türü, ...........
  • aaaaaaaa9 sa önce
    Boy var ama akil yok
  • MustafaMustafa9 sa önce
    Hitler Emperyalistlerin ve Siyonistlerin uşaklığını yapmıyordu bari. Zeka özürlü Fetönün akıldan noksan oğlu seni.
  • SadıkSadık9 sa önce
    ordan konuşmak kolay
  • YozgatlııYozgatlıı9 sa önce
    Kanı bozuk zübbe
  • emekli çavuşemekli çavuş9 sa önce
    SEN TAM BİR ŞEREFSİZ...BİRİSİN.......NİYEMİ...??????... KULA ..KULLUK ....EDEN......TAM...BİR.....ŞEREFSİZ....ADİSİN......ÇUNKİ....SENİN...GİBİ....NAMERETLER.......GİDER.....EL ...AYAK....ÖPER.........KULLUKETTİĞİN.....YATDESE....YATAR.....KALK...DESE...KALKARSIN..............
  • Emine Altin Emine Altin 9 sa önce
    Rabbim sasirtmasin

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