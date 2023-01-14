FETÖ'cü Enes Kanter itiraf etti: Beni onlar koruyor

FETÖ'cü Enes Kanter, Amerikan gazetesi New York Post'a (NYPOST) konuştu.

Türkiye ile ilgili açıklamalarının Ankara'yı "rahatsız ettiğini" savunan ve kendisini önem bir kişiymiş gibi göstermeye çalışan Kanter, "Konumum nedeniyle ne zaman bir şey söylesem her yere yayılıyor ve Türk hükümeti bundan nefret ediyor. Bundan gerçekten bıktılar, 'yeter artık' dediler ve beni susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

FBI'yla temasını itiraf etti: 7/24 korunuyorum

Türkiye tarafından Arananlar Listesi'nde yer aldığını ve Erdoğan hükümetinin başına 500 bin dolar ödül koyduğunu söyleyen FETÖ'cü Kanter bunun, kişisel güvenlik endişelerini artırdığını belirterek, yerel kolluk kuvvetleri ve FBI ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi:

"7/24 korunuyorum. Sesimi yükseltiyorum çünkü o listedeki tek kişi ben değilim. Listede çok sayıda gazeteci, çok sayıda aktivist ve çok sayıda sporcu var ama benim kadar tanınmıyorlar. Onlar çok daha kolay hedefler ve yalnızlar."

Başkan Erdoğan'a dil uzattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" diyerek küstahça salya akıtan FETÖ'cü Kanter, Batı'ya tepki göstererek, "Dünyaya Erdoğan'ın nasıl bir insan olduğunu göstermek istiyorum. Batılı liderler yeterince şey yapmıyor. Bu diktatör ile yumuşak top oynuyorlar" ifadelerini kullandı.