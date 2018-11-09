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FETÖ'cü Enes Kanter havada takla attı! Fena dalga geçtiler

New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, Atlanta Hawks maçında ribaund mücadelesi sırasında rakibinin kündesiyle havada takla atıp yere yapıştı.

09 Kasım 2018 Cuma 11:41

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knick forması giyen FETÖ sempatizanı Enes Kanter, geçtiğimiz akşam oynanan Atlanta Hawks maçında havada takla atarak yere düştü.

Atlanta Hawks oyuncusu Plumlee ile ribaund sırasında topu kapma mücadelesine giren Kanter, rakibi tarafından adeta kündeye getirilerek tepetaklak oldu.

Atlanta Hawks benci bu anları kahkaha atarak izledi.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:41
  1. Basketbol
  2. NBA
  3. New York Knick
  4. FETÖ
  5. Enes Kanter
  6. Atlanta Hawks

YORUM YAZ

  • Attan düsenAttan düsen6 dk önce
    Demek bu adamin ABD de macta yere düsüsü bile sizi korkutuyor. Adami takip etmeniz bile korktugunuzun emaresi. Halbuki attan düsen, daha dogrusu atin bile begenmedigi ve hemen saniye sonra üstünden attigi adam hala hafizalarimizda... Muhsin Yazicioglu olacaksin ki ata hakim olabilesin...
  • feridunferidun17 dk önce
    yeterince koklamamis fetö tinin kilodunu anlasilan, koklasaydi böyle olmazdi
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