FETÖ'cü Enes Kanter havada takla attı! Fena dalga geçtiler

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knick forması giyen FETÖ sempatizanı Enes Kanter, geçtiğimiz akşam oynanan Atlanta Hawks maçında havada takla atarak yere düştü.

Atlanta Hawks oyuncusu Plumlee ile ribaund sırasında topu kapma mücadelesine giren Kanter, rakibi tarafından adeta kündeye getirilerek tepetaklak oldu.

Atlanta Hawks benci bu anları kahkaha atarak izledi.