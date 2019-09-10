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FETÖ’cü Enes Kanter hakkında kritik karar!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis için dava açılan FETÖ’cü Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi.

10 Eylül 2019 Salı 14:28
FETÖ’cü Enes Kanter hakkında kritik karar!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter ile avukatı katılmadı. Duruşmada, Türkoğlu'nu avukatı temsil etti.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti.

Mahkeme, dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 28 Ocak 2020'ye erteledi.

İddianamede ne var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdıklarına yer veriliyor.

İddianamede, Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtilerek, Kanter'in ''alenen hakaret'' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında, sanık Kanter'in ifadesi alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:28
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