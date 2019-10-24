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FETÖ'cü Enes Kanter CNN'de Erdoğan ve Türkiye'ye saldırdı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "babam" diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, CNN'e çıkarak Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:54
FETÖ'cü Enes Kanter CNN'de Erdoğan ve Türkiye'ye saldırdı

Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. İhanette sınır tanımayan Kanter, "Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti..

Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, daha önce ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için yalvarmıştı. İhanette sınır tanımadığını bir kez daha gösteren FETÖ'cü Kanter, bu kez de CNN televizyonuna katıldı.

Küstah ifadeler kullanan Kanter, "Türkiye'de insan haklarına saygı yok. Demokrasi diye bir şey yok. Din ve ifade özgürlüğü yok" dedi. Başkan Erdoğan hakkında da alçakça sözler sarf eden Kanter, hakaretler yağdırdı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:54
  1. FETÖ

YORUM YAZ

  • UYARI YORUMUYARI YORUM22 sa önce
    Ulan boyu uzun aklı kıt it... Aslan önündeki leşi pay etmesi için kurdu görevlendirmiş. Kurt eşit dağıtmaya başlayınca bir pençede öldürmüş. Görev tilkiye verilince, bütün leşi aslana vermiş. Aslan, sen ne akıllısın böyle, bu aklı nereden aldın diye sormuş. Tilki yerde yatan kurdun leşini gösterip, ondan demiş... Beyinsiz herif, bak PKK/PYD'nin leşi daha yeni yere serildi. ABD onları satıverdi. GÜN GELECEK SENİ DE SÜMÜKLÜ ELEBAŞINI DA SATACAK. O ZAMAN KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKSIN... OTURDUĞUN ABD KUCAĞI PEK GÜVENLİ DEĞİL, HER AN YERE FIRLATILABİLİRSİN HABERİN OLSUN....
  • fetösavarfetösavar23 sa önce
    artık baban versin sana o özgürlüğü...
  • hay bin gunduzhay bin gunduz23 sa önce
    neden bu ..nin putu kırılmıyor neden ...amerikadan iadesi istenilmiyor?

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