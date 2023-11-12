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Yerel FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı
Yerel

FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 08:40:00 -
FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı

Başkentte FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.T. isimli şahısla ilgili aldıkları bir istihbarattan yola çıkarak çalışmalara başladı.

Çalışmalar sonucunda, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde gizlendiği düşünülen adrese yakın bir yerde saat 18.00 sıralarında şahsın görülmesinin ardından ekipler harekete geçti. 

FETÖ üyesi H.T. emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

A g

Ey haberciler hala korkuyorsunuz bu itlerden adamın yüzü gösterilmiyor adı yok kim bilecek bu şerefsizleri

ne diyelim

acımayın pkkya daese fetöye .yapılanmalar varsa acımayın dikkat edin bunlar akpli mhpli solcu sağcı her ayak var bukelemun gibiler
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