FETÖ’cü Dündar PKK sevici Demirtaş’ın tahliyesini dört gözle bekliyor!
FETÖ firarisi Can Dündar HDP Eski Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın hapishaneden çıkmasını dört gözle bekliyor.
YENİ AKİT ANKARA
FETÖ firarisi Can Dündar HDP Eski Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın hapishaneden çıkmasını dört gözle bekliyor. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçine doğduğumuz bu ataerkil coğrafyadan, kızlarını böyle yetiştiren bir lider çıktı. Ve kızları eve hapsetmek isteyen kafa, onu da hapse tıktı. Çıkacak; az kaldı. Yaşgünü kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.