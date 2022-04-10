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Gündem FETÖ’cü Dündar PKK sevici Demirtaş’ın tahliyesini dört gözle bekliyor!
Gündem

FETÖ’cü Dündar PKK sevici Demirtaş’ın tahliyesini dört gözle bekliyor!

FETÖ firarisi Can Dündar HDP Eski Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın hapishaneden çıkmasını dört gözle bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 20:57:00 -
FETÖ’cü Dündar PKK sevici Demirtaş’ın tahliyesini dört gözle bekliyor!

YENİ AKİT  ANKARA

FETÖ firarisi Can Dündar HDP Eski Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın hapishaneden çıkmasını dört gözle bekliyor. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçine doğduğumuz bu ataerkil coğrafyadan, kızlarını böyle yetiştiren bir lider çıktı. Ve kızları eve hapsetmek isteyen kafa, onu da hapse tıktı. Çıkacak; az kaldı. Yaşgünü kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

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