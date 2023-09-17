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Gündem FETÖ’cü doktordan şeytani plan! Tüyler ürpertici…
Gündem

FETÖ’cü doktordan şeytani plan! Tüyler ürpertici…

Yeniakit Publisher
2023-09-17 10:55:00 -

Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini tecavüzle suçlattığı iddiasıyla tutuklandı. Profesörün yalnızca hastane ortamında anestezi sırasında verilen ketamin isimli ilacı hayvanlarda kullanılan oranda çocuklara verdiği, etkisine aldığı bazı çocukları, annelerini ve babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalıştığı da yöneltilen suçlamalar arasında.

Süleyman Salih Zoroğlu 2016 yılında FETÖ'cü olduğu için ihraç edilmişti. Savcılık gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda 40 çocuğun hipnoz edildiği, aile içi taciz teşhisi konulduğu anlaşıldı.

İddiaya göre doktor çocuklara hayvanlarda kullanılan dozda ketamin ilacı verdi, bilinçaltlarına taciz edildiklerini işledi. Ve teşhis koyduktan sonra ailelere şantaj yaptı. Yetmedi o doktor 13 çocuğa üstün zeka teşhisi koyup yurt dışındaki FETÖ okullarına gönderdi.

Asayiş Şube Gasp ekipleri yaptığı operasyonda şantajcı doktor ve isbirlikçilerini gözaltına aldı.

Doktor ve yardımcısı tutuklandı.
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Operasyon anıysa kameraya yansıdı.

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