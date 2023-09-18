FETÖ'cü doktordan genç hastasına hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Türkiye'yi dehşete düşüren Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun dosyasından kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı belirlenen FETÖ'cü çocuk psikiyatristinin 17 yaşındaki bir genç kızı da babasını öldürmeye ikna ettiği belirtildi.

FETÖ'cü Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, kendisine danışman olarak gelen ailelerin çocuklarına önce 'Çoklu Kimlik Bozukluğu' adı verilen bir hastalık teşhisi koydu.

Ardından aslında insanlar üzerinde kullanılması sakıncalı olan ve yalnızca hayvanlarda kullanılması uygun olan 'Ketamin' adında bir ilaç vererek tedaviye başladı.

Çocuklarda hafıza kaybı ve kimi durumlarda transa yol açan ilacın etkisiyle çocuklar hipnoz oluyor ve belli bir dozdan sonra tüm çocuklar, doktorun etkisi altına giriyor ve aile içinde cinsel istismara uğradıklarını kabul ediyorlardı.

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Savcılık şikâyetler üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında harekete geçen Gasp Büro Ekipleri Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi ile birlikte 4 çalışanını gözaltına aldı.

Zoroğlu ve yardımcı doktor Ahmet A. tutuklandı, kliniği polis ekiplerince mühürlendi.

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte savcılığa giden aile sayısı da arttı. Bir ailenin anlattıkları ise kan dondurdu. İddiaya göre 17 yaşındaki kızlarına gittikleri ilk seansta, 'Baban seni taciz ediyor' denildi.

İlaç tedavisine başlayıp hipnoz etkisi olan söz konusu ilaç verildi. Genç kız ilacı alıp gittiği her seansta çok daha kötü hale geldi ve ailesinden uzaklaştı. Aile, kabusu yaşatan tedavi, 6 ay sürdü.

Genç kızın annesi; "Kızım her gidip geldiğinde bana babasının tacizlerini anlattı. Ben eşime güveniyorum ama kızım buna tamamen inanmıştı.

Öyle ki seansın birinden çıktığında doktorun telkinleri ile 'Babamı ortadan kaldırmamız gerekiyor' dedi. Doktor buna 'Adli Tıp'ta bile görünmeyen bir ilaçtan bahsetmiş. Bu resmen cinayete azmettirmek" ifadelerini kullandı.

Bu kadarıyla da yetinmeyen Prof. Dr. Zoroğlu; Genç kızın ailesinin yanında kalırsa kendini öldüreceğini söyleyip 1 ay kadar kendi evinde kalmasını söyledi. Genç kızı diğer hastaların seansına sokup 48 farklı karakteri var diye teşhis koydu.

Kızın anne ve babasından nefret etmesini sağlayıp babasını CİMER'e şikayet ettirdi. Amaç ise bir otel sahibi olan babanın tüm malvarlığını kızın üzerine almaktı. Bu yöntemle çok sayıda ailenin hayatını kabusa çevirdiği de ortaya çıktı.

Kamu görevinden ihraç edilen Zoroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada "FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosyanın şu anda Yargıtay'da olduğu, kesinleşmediği ve incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Kamu görevinden ihraç edilen doktorların, meslekleriyle ilgili herhangi bir kesinleşmiş cezaları bulunmadığı takdirde özel muayenehane açabildikleri, Zoroğlu'nun da Bakırköy'de bulunan muayenehanesini bu nedenle açabildiği öğrenildi.

Zoroğlu'nun terörden aldığı hapis cezasının kesinleşmesi durumunda muayenehanesini işletemeyeceği öğrenildi.

KHK ile ihraç edilen doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun mahkeme sürecinde sosyal medya üzerinden yaptığı FETÖ'ye övgü mesajları ile ilgili "Facebook'ta acemilik yıllarımdı" savunması yaptığı ortaya çıktı.

Zoroğlu'nun 2022 yılında da FETÖ ile iltisaklı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün çeşitli paylaşımlarını da paylaştığı görüldü.

Kaynak: Sabah