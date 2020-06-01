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Aktüel

FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter, ABD’deki eylemlere katıldı

FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter, ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:22:48 -
FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter, ABD’deki eylemlere katıldı

FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter, ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere katıldı. "I can’t breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan atan Kanter, kameralara yansıdı.


FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen ve NBA’de Boston Celtics forması giyen Enes Kanter, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen protestolara katıldı. Fetullah Gülen’in manevi oğlu Kanter, Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda görüntülendi. Kanter’in göstericilerle birlikte "I can’t breathe" (Nefes alamıyorum) şeklinde slogan attığı anlar kameraya yansıdı.

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