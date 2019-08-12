FETÖ’cü alçak Babahan ‘kurban’la dalga geçti: Şarapla yiyin!

yeniakit.com.tr

On yıllarca Müslümanların dinî duygularını sömürerek yalan bir dünya ihdas eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi alçaklar vatanlarından binlerce kilometre uzaktaki sefih hayatlarını sürdürürken, Müslümanların dini duygularıyla taktik değiştirerek alay etmeyi sürdürüyorlar. Son olarak Türkiye’de FETÖ’nün yayın organlarından Millet Gazetesi’nde kalem oynatan ve 15 Temmuz sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri’nin beslemesi bir yayın organında Türkiye’ye kin kusmaya devam eden FETÖ’cü yazar Ergun Babahan, son olarak Müslümanların Kurban Bayramı ile dalga geçti.

“İspanyol Rioja şarabı iyi gider yanında...”

FETÖ üyesi Babahan, sosyal medya platformu twitter’dan yaptığı hadsiz paylaşımında Kurban bayramının birinci gününde yaptığı paylaşımında kurban etinin İspanyol şarabı ile birlikte tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Babahan hadsiz paylaşımında “Taze kesilmiş, dinlenmemiş et yiyecekseniz İspanyol Rioja şarabı iyi gider yanında” hezeyanlarını kustu. Alkol ve alkol ürünlerinin üretim ve tüketimi İslam dininde Kur’an ayetleri ile haram ediliyor.

İşte Ergun Babahan’ın paylaşımı: