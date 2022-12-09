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Gündem FETÖ'cü Akın İpek'in 7 milyar dolarlık davası sonuçlandı
Gündem

FETÖ'cü Akın İpek'in 7 milyar dolarlık davası sonuçlandı

Terör örgütü FETÖ'nün iş dünyasındaki temsilcisi olan FETÖ'cü Akın İpek, Türkiye'ye karşı açtığı 7 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 02:47:00 -
FETÖ'cü Akın İpek'in 7 milyar dolarlık davası sonuçlandı

FETÖ'nün iş dünyasındaki önemli isimlerinden firari Akın İpek'in, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açtığı 7 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal Türkiye'nin, FETÖ'nün uluslararası bir mahkemede açtığı en büyük davayı kazandığını söyledi.

FETÖ'cü Akın İpek'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Ipek Investment Ltd. Şirketi uğradığı zararın karşılanması için 7 milyar dolar tazminat talep edilen davayı Türkiye kazandı.

Türkiye davayı kazandı

Akın İpek 30 Ağustos 2015 tarihinden beri İngiltere'de firari olarakyaşıyor ve ticaret hayatına bu ülkede devam ediyor. Akın İpek 2018'de, İpek Koza mallarına el koyulmasına ilişkin Washington merkezli tahkim mahkemesinde dava açtı. 4 yıl süren dava bugün sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti FETÖ'nün açtığı uluslararası davayı kazandı. Söz konusu yargılama, el koymalara ilişkin devlete karşı açılmış tazminat davası niteliğinde FETÖ'nün bir uluslararası mahkemede açtığı en büyük dava olarak biliniyordu.

"Sevincimiz büyük"

Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal davayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cü Akın ipek'in (İpek Invesment) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID'de açmış olduğu davayı kazandık! Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatı LEXIST hukuk ofisi olarak sevincimiz büyük. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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