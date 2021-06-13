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Gündem FETÖ üyeleri birbirini dolandırıyor!
Gündem

FETÖ üyeleri birbirini dolandırıyor!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonra ülkeyi terk eden FETÖ’cü teröristler sığındıkları ülkelerde birbirlerini dolandırmaya başladı. FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’de cemaat mensubu ‘E’ isimli bir şahsın başka cemaatçilerin parasını alıp dolandırdığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 16:23:00 -
FETÖ üyeleri birbirini dolandırıyor!

 OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA 

15 Temmuz hain darbe girişimi sonra ülkeyi terk eden FETÖ’cü teröristler sığındıkları ülkelerde birbirlerini dolandırmaya başladı. FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’de cemaat mensubu ‘E’ isimli bir şahsın başka cemaatcilerin parasını alıp dolandırdığını ifade etti.

 FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’de Orlando’da yaşayan bir E. isimli bir Cemaat mensubunun bir konuda buna muhtaç olan bazı Cemaatçilerin parasını alıp bunları yarı yolda bıraktığı bilgisine ulaştım. Bir çok ismi beş kuruşsuz bırakmış. Dün kendisine ulaşıp konuştum. Ayak üstünde bin yalan söylüyor. Böyle rezaletlere göz yumduğunuz sürece pislik dağ olur. Muhtaç insanların parasına çökülmesine asla tahammül edemem. Dün kendisiyle konuştum, söylediklerini çek edince binbir yalan söylediğini anladım. Bu konuyu burada bırakmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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