FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı Eskişehir'de hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ şüphelisi, polis tarafından düzenlenen operasyonda gizlendiği evde yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, örgütün kapatılan okullarında görev yaptığı belirtilen Şahin T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okullarında görev yapan Şahin T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri şüpheli Şahin T.'nin kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polisler Şahin T.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelisi, ifadesi için emniyete götürüldü. Souşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.