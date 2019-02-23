FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.23 Şubat 2019 Cumartesi 14:51
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan okullarında görev yapan Şahin T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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