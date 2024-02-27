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Gündem FETÖ şüphelisi enselendi
Gündem

FETÖ şüphelisi enselendi

Yeniakit Publisher
2024-02-27 10:59:00 -
FETÖ şüphelisi enselendi

Kayseri'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesindeki bir ikamette yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Melikgazi ilçesindeki bir ikamette yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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