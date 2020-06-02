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Aktüel

FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılması

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:59:20 -
FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılması

GAZİANTEP (AA) - Terör örgütü FETÖ ile iltisakı olduğu iddiasıyla Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) ihraç edilen ve hakkında daha önce takipsizlik kararı verilen, eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılan Mustafa U'ya ilişkin soruşturma sürüyor.

İfadesine başvurulmak için adliyeye getirilen Mustafa U, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve "haftada bir imza atma" şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Nisan 2017'de FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Mustafa U. için verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, "yeni delil durumunun ortaya çıkması ve şüpheli hakkında eksik incelemeyle karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle kaldırılmasını talep etmiş, talebi değerlendiren nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, "hatalı değerlendirmelerin" yapıldığıbelirlenen kararın kaldırılması kararlaştırmış, dosya yeniden incelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde, bir FETÖ şüphelisi tarafından zanlı hakkında verilen "örgüt yapısı içinde doktorlar yapılanmasında yer aldığı, yapılan örgütsel toplantılara aracılık ettiği" şeklindeki iddialarının dosyada yer almadığı ve diğer eksik hususların da giderilmesi gerektiği ifade edilmişti.
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