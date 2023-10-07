FETÖ sinemaya nasıl sızdı? İlk kez duyacağınız bilgiler!

Gazetemiz yazarı Latif Erdoğan, FETÖ'nün sinemaya nasıl sızdığını anlattı.

Latif Erdoğan'ın bugünkü yazısı...

Hareket ve eylem, ona yüklenen gaye, hedef ve misyona göre yeni yeni, başka başka anlamlar kazanır. Bu sebeple de FETÖ ısmarlaması Kanun Hükmü isimli belgeselin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışmaya dahil edilme teşebbüsü bu açıdan değerlendirilmeli; olaya salt bir sanat argümanı olarak bakılmamalıdır.

Gerçi, bu sene 60.’sı düzenlenen festival, devlet ve millet refleksinin çok yerinde ve gayet isabetli karşı hamlesiyle iptal edildi, FETÖ’cülerin kuşatmayı yarma teşebbüsleri de böylece önlenmiş oldu. Fakat söz konusu teşebbüsün analizini iyi yaparak ileride vukuu muhtemel tekrarları da şimdiden önlemek gerekir.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖNE ÇIKAN VİDEO