FETÖ-PKK gölgesinde içkili festival

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Mersin’de bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivali’ne FETÖ ve PKK gölgesi düştü. Bir önceki festivalde vatandaşın parası ile davetlilere içkili ziyafetlerin verildiği festivalin koordinatörlük görevine getirilen Abdullah Özdemir’in yöneticilik yaptığı firmanın FETÖ ve PKK soruşturması geçirdiği tespit edildi.

Mersin’de 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak olan Narenciye Festivaline FETÖ soruşturması damgasını vurdu. Festival koordinatörlüğüne görevlendirilen Abdullah Özdemir’in, geçtiğimiz Temmuz ayında sahip ve yöneticileri FETÖ/PDY soruşturmasına maruz kalan Arbel şirketinin Genel Müdürü olarak görev yapması, büyük tepkilere neden oldu. Temmuz ayında yapılan Narenciye Festivali Ön Değerlendirme Toplantısında festival koordinatörlüğüne getirilen Abdullah Özdemir, FETÖ’ye para aktardığı iddiasıyla Mersin Cumhuriyet Savcılığınca halen soruşturması devam eden Arbel’in genel müdürlüğünü yürütüyor.

Festivalin koordinatörü, soruşturma altındaki şirketin yöneticisi

Akit’in ulaştığı bilgilere göre, Temmuz 2018 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Arbel şirketi sahip ve yöneticilerine “FETÖ örgütüne para aktardıkları” iddiasıyla gözaltı işlemi uygulandı. Şirket sahiplerinden biri denetimli serbestlik kapsamında savcılık tarafından serbest bırakılırken, Mahmut A., tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Mahmut A., bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu yurt dışı çıkış yasağı konularak denetimli serbestlik kapsamında salıverildi. FETÖ şüphelisi Arbel şirketinin yöneticisinin Narenciye Festivali’nin koordinatörlüğüne getirilmesi, etkinlik için belediyeler ve meslek kuruluşlarından tahsis edilen 3 milyon TL’nin bir kısmının FETÖ’ye aktarılacağı yönünde kuşkulara neden oldu.

Hem FETÖ hem PKK

Mersin Narenciye Festivali koordinatörü ve aynı zamanda Mersin Ticaret Borsası Başkanı olan Abdullah Özdemir’in genel müdürlüğünü yaptığı Arbel firmasının sahip ve yöneticilerine karşı geçtiğimiz ay “PKK terör örgütüne para aktardıkları” iddiasıyla Mersin Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame düzenlendiği belirlendi. İddianamede, “Arbel şirket yönetici ve sahiplerinin PKK terör örgütüne para aktardıklarına dair makbuzlara el konulduğu, Bahoz Erdal kod adlı teröristin ise Arbel sahiplerine maddi yardımlarından dolayı teşekkür mektubu yazdığı” iddialarına geniş olarak yer verildiği öğrenildi.

Halkın parası ile içkili alem

Abdullah Özdemir koordinatörlüğünde 2012, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Narenciye Festivallerinde davetlilere festival bütçesi ile içkili ziyafetler verilmişti. Festivalin yapıldığı bulvar üzerinde bulunan Aşina Restorant’ta katılımcılar için içki masalarının kurulduğu, sabah kahvaltısını içkili menülerle yapan katılımcıların festival alanına dahi uğramadan gece yarılarına kadar otel ve barlarda içki alemlerine devam ettiği gündeme gelmişti. Bu yıl yapılacak festivalin bütçesinin ilgili tek imza yetkilisi olan Abdullah Özdemir tarafından içkili ziyafetlerde harcanıp harcanmayacağı merak konusu.