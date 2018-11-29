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FETÖ operasyonunda yakalanan 1'i yarbay 6 asker adliyede

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si muvazzaf 6 asker, adliyeye sevk edildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:05
FETÖ operasyonunda yakalanan 1'i yarbay 6 asker adliyede

Eskişehir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si muvazzaf 6 asker, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da Eskişehir merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ve Ş.G., bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:05
  1. Samsun
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. Eskişehir
  5. Ankara
  6. fetö operasyonu
  7. FETÖ operasyonunda yakalanan 1'i yarbay 6 asker adliyede
  8. FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanması

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