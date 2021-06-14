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Gündem FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:20:00 -
FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamak için operasyon yapıldı.

Kent merkezi ile İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 16 şüpheliyi enseledi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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