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FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmasını neden servis etti? Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2012 yılında yayınlanan bir programda Mustafa Kemal’e yönelik itiraflarının sosyal medyada yeniden gündeme getirilmesini değerlendiren Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Kılıçdaroğlu’nun itiraflarını içeren programın arşiv görüntüsü FETÖ tarafından servis edildiği çok net olarak ortadadır. FETÖ, CHP’yİ başka bir yerlere doğru kanalize etmeye çalışıyor. Baktığımız zaman aslında Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi. Apoizm kapsamında çalışmalardır bunlar.” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2012 yılında kapanan Kanal A’da yayınlanan bir programda Mustafa Kemal’e yönelik itiraflarının bugün sosyal medyda gündeme getirilmesini değerlendiren Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Kılıçdaroğlu’nun itiraflarını içeren programın arşiv görüntüsü FETÖ tarafından servis edildiği çok net olarak ortadadır. FETÖ, CHP’yİ başka bir yerlere doğru kanalize etmeye çalışıyor. Baktığımız zaman aslında Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi. Apoizm kapsamında çalışmalardır bunlar.” dedi.

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Atatürk’ü koruma kanuna gerek yoktur” şeklindeki sözlerini içerin arşiv görüntülerinin yayınlanmasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Kılıçdaroğlu’nun itirafının bugün servis edilmesinin amacı nedir?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2012 yılında bir televizyon programı canlı yayınında “Atatürk’ü koruma kanuna gerek yoktur” şeklindeki sözlerini içeren arşiv kaydının sosyal medyada servis edilmesini değerlendiren  Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve şimdilerde kapatılmış bir televizyon kanalında yapmış olduğu oldukça ilgi uyandıran itiraflarının arşivden indirilerek servis edilmesinin amacı nedir?” diye sordu. 

“Kılıçdaroğlu’nun arşiv görüntüsü FETÖ tarafından servis edildi”

Kapanan Kanal A’daki “Görüş Farkı” programında Kemal Kılıçdaroğlu’nun itiraflarda bulunduğunu hatırlatan Cemal Toptancı, şöyle konuştu:

“2012 yılında yayınlanan o programın sunucu ve yapımcısı malum FETÖ’den bir süre cezaevinde yatmış olan, ‘Küçük Erbakan Kitabı’nın yazarı Ömer Şahin’dir. Ömer Şahin’in Kanal-a arşivinden bu videoyu alması imkân dışıdır. Dolayısıyla Ömer Şahin kaynaklı bu programın FETÖ kaynaklı olması ihtimali oldukça yüksektir. Dolayısıyla bu arşiv görüntüsünün bugün FETÖ kaynaklı servis edilmesi manidardır.”

“Dersim Katliamı’na yönelik suskunluğu dürüstlüğünü sorgulatacak cinsten”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun süreli programından sadece çok kısa bir bölümünün servis edildiğine dikkat çeken Cemal Toptancı, “Dikkat edilirse programın bütünlüğünün sadece iki dakikalık görüntü ve konuşmaları kısmında, partisine yönelik yaptığı eleştiriler ilgi çekmekte ve adeta bir itiraf olarak görülmektedir. Neyin itirafı, günümüzde kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir partinin geçmişte insan haklarına yönelik yapmış olduğu hukuksuzluğa sadece iki örnek vermek suretiyle adeta bir günah çıkarma itirafı. Bu itirafta Sabahattin Ali’nin ölümüne ve Nazım Hikmet’in tutuklanmasına karar veren siyasal gücün halen kendisinin genel başkanlığını yaptığı CHP tarafından olduğuna dair açıklamalarıdır. ‘Cumhuriyet döneminde pek çok hataların ve yanlışların olduğunu’ kabul eden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dersim katliamına yönelik sorulan soruya da cevap vermeden es geçmesi de aslında unutulmamalıdır. Sabahattin Alive Nazım Hikmet için yaptığı açıklamalar kadar, burada Dersim Katliamı’na yönelik suskunluğu da ayrıca dürüstlüğünü sorgulatacak cinstendir. Sanki kendilerine servis edilmiş açıklamalarda obsiyonlar tanınmış ve konuşma özgürlüğü sınırlandırılmıştır.” şeklinde konuştu. 

“Mevcut ittifakı parçalayacak en güçlü bir neden olarak öngörülmelidir”

FETÖ’nün yıllar önce yayınlanmış bir programın küçük bir kısmını servis etmesinin belirli bir amacının olduğunu yineleyen Cemal Toptancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Mustafa Kemal için Demokrat Parti tarafından çıkarılan Atatürk’ü Koruma Kanunu’na yönelik, 5816 sayılı kanuna gerek olmadığını söylemesi de, günümüze bir gönderme olarak da değerlendirilebilir. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada paylaşılan 5816 sayılı Kanunun kaldırılması cihetindeki paylaşımlarda oldukça manidardır. Zira mevcut hükümetin, değişen sistem gereği muhtaç olduğu, Cumhur İttifakının bir kanadı olan MHP’nin Kemalist refleksleri ve bunun yanında AK Parti için iddia edilen siyasal İslamcılık söylemleri söz konusu yasanın kaldırılmasıyla ki asla öylesi bir ihtimal şu zamanda görülmemektedir, mevcut ittifakı parçalayacak en güçlü bir neden olarak öngörülmelidir.”

“Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi”

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kemalizm aslında bir Apoizm projesi olarak bugüne kadar geldi fakat artık Kemalizm bitti ve yerine Apoizm geldi. Tekrar sorunun başlangıcına döndüğümüzde, söz konusu videonun yedi yıl aradan sonra paylaşılmış olması da, hem Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden CHP, hem de Kürd meselesinin baş aktörü olan CHP’nin ittifak halinde olduğu seküler Kürd siyasal partisi HDP’ye yönelik ittifakı pekiştirmek amaçlıdır. Zira bizatihi CHP’nin patronajında hazırlanan Kürdler için federasyon Anayasasını Amerika’ya göz kırpma şeklinde okumak ve bir zamanların CHP’sinin günümüze miras bıraktığı sorunları içinde günah çıkarmak şeklinde yorumlamak mümkündür. Milletçe dikkat etmemiz gereken tek şey, oynanan oyunun çok büyük olduğunu ve tezgâhlanan senaryonun da sadece günümüzde yazılmış bir senaryo olmadığıdır. Kılıçdaroğlu’nun itiraflarını içeren programın arşiv görüntüsü FETÖ tarafından servis edildiği çok net olarak ortadadır. FETÖ, CHP’yİ başka bir yerlere doğru kanalize etmeye çalışıyor. Baktığımız zaman aslında Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi. Apoizm kapsamında çalışmalardır bunlar.”

Kılıçdaroğlu, o yayında neler söylemişti?

FETÖ’cü Ömer Şahin’in kapanan Kanal A’daki “Görüş Farkı” adlı programa 2012 yılında katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

“Cumhuriyet dönemiyle ilgili pek çok hatalar oldu, yanlışlar oldu. Ben size söyleyeyim; Nazım Hikmet’i kim hapse attı? Sabahattin Ali’yi kim öldürttü? Doğrulara her zaman doğru deriz ama yanlışları da istismar edilmesi doğru değil. Biz bunu söylüyoruz. Yoksa Celal Bayar’da Kuva-yi Milliyecidir. Atatürk’ü koruma kanunu kimin zamanında çıktı? Çıkaran Demokrat Parti. Atatürk bu milletin bağrından yetişmiş olan birisidir. Bu ülkeye büyük hizmetleri olmuş birisidir. Ne Atatürk’ü ne başka birisini özel bir yasa ile korumanın anlamı da yoktur.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
  1. Diyarbakır
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Cemal Toptancı
  4. CHP

YORUM YAZ

  • KemaallKemaall13 dk önce
    Bu zat o açıklamarı yaparken kesin gaza geldi ne dediğini bile idrak edemeden söyledi.Demek kendinde değilken doğru söyleyebiliyor:-)
  • osmanlıosmanlı23 dk önce
    istedikleri bir şey var yapmıyorsa ?b.m.meclisinde fetöyü iade edin bildirisine imza attıysathizaya gel yoksaaademek istemişlerchp fetöcülerin kontrolünde bir partimi ? kontrollü darbe mesela ?
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu29 dk önce
    Ahada Kılıçdaroğlunun nadir olarak doğru konuştuğu bir konu.

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