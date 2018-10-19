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FETÖ, itikadi, ameli ve ahlaki bir sapkınlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde FETÖ’nün gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “FETÖ itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir. Kur’anı Kerim ve sünnet, İslam’ın iki kaynağıdır” dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:24

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yıllarca insanlarımızın saf dini duygularını kirli emellerine alet eden dış güdümlü bir suç ve terör örgütü olan FETÖ, itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri arasında toplumun din konusunda aydınlatılmasında iş birliği imkanları ve stratejilerinin müzakere edilmesi amacıyla bir otelde düzenlenen 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Program kapsamında din istismarı ile aile ve gençliğe yönelik tehditlerle mücadele gibi konularda görüş, teklif ve önerilerin sunulduğunu belirten Erbaş, "Yıllarca insanlarımızın saf dini duygularını kirli emellerine alet eden dış güdümlü bir suç ve terör örgütü olan FETÖ, itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir" diye konuştu.

Gençleri kandırıyorlar

Erbaş, bu örgüt ve benzeri sapkın yapıların varlığının birçok bireysel ve sosyal sorun ortaya çıkardığına işaret ederek, DEAŞ, Boko Haram, eş-Şebab ve benzeri terör örgütlerinin özellikle gençleri kandırarak hain emellerine alet ettiğini söyledi. Erbaş, din ve irşat hizmetleri noktasında üniversitelerin önemli bir imkan olduğuna işaret ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla 'istişare heyeti' tesis edilmesinde fayda mülahaza edilmektedir" ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve sünnetin İslam'ın iki kaynağı olduğunu hatırlatan Erbaş, Kur'an-sünnet bütünlüğünü göz ardı eden yaklaşımların özellikle genç kuşaklarda dinin ana kaynaklarına karşı bir güvensizlik oluşturarak itikadi savrulmalara sebebiyet verdiğini söyledi.

Erbaş, genç kuşakların zihin ve gönül dünyasında meydana gelen bu tahribata engel olunması gerektiğini dile getirerek, "Diyanet İşleri Başkanlığının gençliğe yönelik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle üniversite kampüslerinde gençlik merkezleri açılmasında ciddi faydalar mülahaza edilmektedir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:24
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Ali Erbaş
  3. 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı
  4. DEAŞ
  5. Boko Haram
  6. eş-Şebab
  7. FETÖ

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