FETÖ ile mücadele için TCK ve TMK düzenlenmeli

Çınar Demir Ankara

İhanet ve terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve açılan onca soruşturma ve davaya rağmen hâlâ varlığını sürdürmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta EGM ve MİT’in FETÖ’nün mali yapılanmasına darbe vurduğu Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda ele geçirilen ‘signal’ yazışmaları, terör örgütünün, katalogdan evlendirme uygulamasına aynen devam ettiğini ortaya koydu.

Katalog evlilik kepazeliği!

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan FETÖMETRE’nin mucidi Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda ele geçirilen ‘signal’ yazışmaları, terör örgütünün katalogdan evlendirme kepazeliğini sürdürdüğünü gösterdi. Yazışmalarda geçen iğrenç diyaloglar, örgütün taban kadrosunu bir arada tutmak için eski yöntemleri hâlâ uyguladığını belgeledi. Hâlihazırda, FETÖ mensubu biri hakkında ankesör araması, bylock ya da itirafçı ifadesi yoksa neredeyse hiç işlem başlatılamamaktadır. Çünkü Terörle Mücadele Kanunu (TMK) müsait değildir. Böyle bir örgütle mücadele, PKK gibi terör örgütleri ile mücadele için çıkarılan kanunlar çerçevesinde yapılamaz. Eğer bu mevcut kanunlarla FETÖ ile mücadele ederiz diyorsanız yanılıyorsunuz, edemezsiniz. FETÖ ile mücadele Türkiye’nin güvenlik ve beka meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: FETÖ temizliğine ve özellikle TSK’daki FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız” dedi.

Yeni kanuni düzenleme bir vatan borcudur

Türkiye’de FETÖ ile mücadelenin Emniyet, MİT ve vatanperver cesur savcılarla devam ettiğini, onlar da olmasa FETÖ’yle mücadelenin olmayacağı tespitinde bulunan Yaycı Paşa, şöyle devam etti: “Onlar da mücadelelerini ancak “ankesörlü telefon, bylock ve itirafçı ifadeleri” temelinde yapabilmektedir. Yani FETÖ mensubu biri hakkında ankesör araması, bylock ya da itirafçı ifadesi yoksa neredeyse hiç işlem başlatamamaktadırlar. Çünkü Terörle Mücadele Kanunu (TMK) müsait değildir. Bakınız hâlâ “iltisak” kavramının TMK’da karşılığı yoktur; çünkü düzenleme yapılmamıştır. İltisak kavramının TCK ve TMK’da karşılığı oluşturulmalıdır. Maalesef, tüm ısrarlarımıza rağmen, sadece bir silahlı terör örgütü değil, aynı zamanda devleti içten içe ele geçirmeye çalışan, devletin ve çalışanlarının tüm bilgilerini yabancı devletlere aktaran bir casusluk örgütü olan FETÖ’ye yönelik bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Bundan sonrası için bu kanuni düzenlemeyi yapmak bir vatan borcudur; aksi takdirde vebali büyüktür. Danıştay’dan, FETÖ’den ihraç edilen 178 hakim ve savcıya göreve iade ve tazminat kararı çıkması da kanaatimce gerekli kanuni düzenleme yapılmamasının bir sonucudur.”