FETÖ hükümlüsü ihraç emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı
Kayseri’de düzenlenen operasyonla, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç emniyet müdürü A.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ihraç emniyet müdürü A.A.'nın izini buldu.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı adrese yapılan şafak operasyonuyla kelepçelendi.
Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından doğrudan cezaevine teslim edildi.
Gündem
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi