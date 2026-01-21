  • İSTANBUL
FETÖ hükümlüsü ihraç emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı
Gündem

FETÖ hükümlüsü ihraç emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
FETÖ hükümlüsü ihraç emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de düzenlenen operasyonla, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç emniyet müdürü A.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ihraç emniyet müdürü A.A.'nın izini buldu.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı adrese yapılan şafak operasyonuyla kelepçelendi.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından doğrudan cezaevine teslim edildi.

 

