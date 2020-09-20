FETÖ hainlikte sınır tanımıyor

Göksel Çağlav Ankara

Hain darbe girişiminin ardından kaçtıkları ülkelerdeki terör örgütlerinin sözde siyasi ayakları ile işbirliği yapan FETÖ’cü hainler, türlü iftiralarla Türkiye’yi karalamaya devam ediyor. Terör örgütlerinin savunuculuğunu yapacak kadar alçalan ve Türkiye’yi işkence ve insan hakları ihlalleri suçlayan hainler, zamanaustralia.com.au isimli site ve sosyal medya hesapları üzerinden kara propaganda yapıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avustralyalı Türklerden büyük tepki alan ve bu ülkede dağıtacak iş yeri bulamadıkları için gazetelerini kapatmak zorunda kalan Zaman gazetesinin üst düzey yöneticileri ile yazarları, bu site üzerinden hem iftiralarla hem de kendi satmaya çalıştıkları ürünlerin reklamları ile hayatta kalmaya çalışıyor.

Tehditler savuruyorlar

Masum insanların cezaevine girmesi için manşetleri ile tetikçilik yapan FETÖ’nün medya yapılanması şu sıralar teröre karşı destan yazan kahramanlara ve istihbarat birimlerimize kafayı takmış durumda. Teröre karşı kazanımları, kahramanlara yönelik türlü iftiralarla örtbas etmenin gayreti içerisindeki hainler kahramanlara da tehditler savuruyor. Hainlikte sınır tanımayan alçaklar, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı teröristlerin haberleşme trafiğini de bu internet sitesi üzerinden yapıyor. Türkiye’den kaçamayanlara da yine sosyal medya hesapları üzerinden yol gösterip, hangi ülkede nasıl kendilerini kabul ettireceklerinin yollarını gösteriyorlar.