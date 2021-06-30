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Gündem FETÖ firarisi Uslu ve Dündar arasında hırsızlık kavgası
Gündem

FETÖ firarisi Uslu ve Dündar arasında hırsızlık kavgası

Firari FETÖ'cü Emre Uslu ile Laik mahalleden Uğur Dündar arasında haber hırsızlığı kavgası çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 01:01:00 -
FETÖ firarisi Uslu ve Dündar arasında hırsızlık kavgası

Hakkında suç örgütü kurmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına sarılan FETÖ'cüler ve laik mahalle arasında haber kavgası çıktı.

Uğur Dündar'ı haber çalmakla suçlayan Firari FETÖ'cü Emre Uslu, "Uğur Dündar geçen gün benim bulup çıkardığım Paramount hotelin Singapur’a satıldı bilgisini Çalnmıştı, bugün de İmdat Öner’in bulup çıkardığı bilgiyi çalmış. Bilgi çalan ile mal çalan arasında temelde hiç bir fark yoktur. Uğur Dündar bilgi hırsızıdır. Şimdiye kadar kimse bu netlikte söyleyemediği için gemisini yürüttü. Hırsıza hırsız deyin kardeşim. Geçen de benim Paramount Hotel ile ilgili ortaya çıkardığım bilgileri çalmış satıyordu." dedi.

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