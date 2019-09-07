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FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı

Polise, kendisini gizlemek için sahte kimlik veren FETÖ firarisi eski savcı yakalandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:18
FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı

BALIKESİR (AA) - FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Balıkesir'de yakalandı.

Bandırma Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Y.Ö'nün, Bandırma'nın İhsaniye Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında bulunduğunu belirledi.

Polis, Y.Ö'yü saklandığı gaybubet evini tespit edebilmek için bir süre takip etti.

Ekipler, şüphelinin tedirgin hareket etmesi üzerine düzenlenen operasyonla Y.Ö'yü yakaladı.

Şüpheli, kendisinden kimliğini isteyen ekiplere Mikail V. adına düzenlenmiş sahte kimliği verdi.

Konuyla ilgili yapılan kimlik tespitinde şüphelinin aranan firari savcı Y.Ö. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan Y.Ö'nün işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:18
  1. Balıkesir
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