  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ firarisi kadın yatak odasında gizli bölmede yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi kadın yatak odasında gizli bölmede yakalandı

FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 3 yıldır aranan firari kadın yatak odasında gizli bölmede yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:13:00 -
FETÖ firarisi kadın yatak odasında gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ByLock isimli program kullandığı tespit edilen ve 3 yıldır firari kadın ikametinde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan firari kadın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa'da FETÖ'ye operasyon

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarıyla yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sürdürdüğü faaliyetlerin deșifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlar bütün hızıyla devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Z.T isimli kadının ByLock isimli programı kullandığı tespit edildi.

3 yıldır aranıyordu

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan Z.T isimli kadının ikametinde olduğu bilgisi üzerine ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi.

Yatak odasında gizli bölme

Eve düzenlenen baskın çerçevesinde yapılan aramada firari bulunan ve 3 yıldır aranan kadın, yatak odasına yapılmış olan gizli bölmede ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.T isimli firari kadın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanmak üzere merkeze götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın kapsamlı olarak sürdüğü öğrenildi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imam'ları, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve örgüt içinde sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara ile İzmir'de operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarla 9 şüpheli yakalandı.Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise hala devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu'da olay tanıtım! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'da olay tanıtım! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada olay olan tanıtımda gösterilen sahneler yeni bölümde heyec..
Faize Rafsancani'den İran'ı karıştıracak sözler
Dünya

Faize Rafsancani'den İran'ı karıştıracak sözler

Merhum İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin siyasetçi ve gazeteci kızı Faize Rafsancani, İran'ın Suriye politikasına sert eleştiriler ge..
Türkiye'den WhatsApp'a soğuk duş
Gündem

Türkiye'den WhatsApp'a soğuk duş

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay