FETÖ firarisi kadın yatak odasında gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ByLock isimli program kullandığı tespit edilen ve 3 yıldır firari kadın ikametinde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan firari kadın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa'da FETÖ'ye operasyon

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarıyla yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sürdürdüğü faaliyetlerin deșifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlar bütün hızıyla devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Z.T isimli kadının ByLock isimli programı kullandığı tespit edildi.

3 yıldır aranıyordu

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan Z.T isimli kadının ikametinde olduğu bilgisi üzerine ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi.

Yatak odasında gizli bölme

Eve düzenlenen baskın çerçevesinde yapılan aramada firari bulunan ve 3 yıldır aranan kadın, yatak odasına yapılmış olan gizli bölmede ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.T isimli firari kadın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanmak üzere merkeze götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın kapsamlı olarak sürdüğü öğrenildi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imam'ları, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve örgüt içinde sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara ile İzmir'de operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarla 9 şüpheli yakalandı.Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise hala devam ediyor.