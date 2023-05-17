FETÖ firarisi Cevheri Güven şikayet etti! Sabah gazetesi yöneticileri evleri basılıp gözaltına alındı

Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Gazetecilerin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldığı, ardından da gözaltına alınarak götürüldükleri öğrenildi.

Cevheri Güven şikayet etmiş

Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu. Sabah gazetesi baskının nedeninin FETÖ firarisi Cevheri Güven'in şikayeti olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı devreye girdi

İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.

Üst düzey görüşmeler sürüyor

Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

İletişim Başkanı Altun açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sabah gazetesi baskınına ilişken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum" dedi. Alman polisinin yaptığının yaptığının çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu belirten Altun, "Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ’cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur…" ifadelerini kullandı.

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