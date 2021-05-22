FETÖ firarisi Cevheri Güven bunu da yaptı!

Yeni Akit Ankara

15 Temmuz firarisi FETÖ’cü Gazeteci Cevheri Güven, Sedat Peker videosunu yorumlamak üzere çıktığı yayında bir skandala imza attı.

Cevheri yaptığı yayında Gazeteci Yahya Bostan’ın resmini koyayım derken arka fona Merhum Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı ve Kanal Urfa Yayın Yönetmeni İbrahim Toru’nun resmini koydu.

Anadolu Yayıncılar Derneği vahim duruma tepki göstererek şu açıklamada bulundu:

"İbrahim Toru Şanlıurfa’nın sevilen işadamlarından olup geçen sene aramızdan ayrılmıştır. Cevheri Güven, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu eleştirmek için yayınladığı videosunda bilgi ve belgeden uzak yayıncılık yaparak, manipülatif yayınlara imza attığı gerçeğini ortaya koymuştur. Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Rahmetli İbrahim Toru’nun böyle bir olayda araştırma yapılmadan, gayri ciddi yaklaşımla resminin kullanılması bir skandaldır. Bu süreçte hükümet aleyhine yaptıkları haberlerin, analizlerin ne kadar bilgi ve belgeden uzak olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Fetö firarisi Gazeteci Cevheri Güveni kınıyoruz."