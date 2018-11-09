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FETÖ deposuna baskın! Bakın neler çıktı

Antalya'da FETÖ tutuklusu sanıklardan birine ait gizli depoya yapılan baskında çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

09 Kasım 2018 Cuma 11:12
FETÖ deposuna baskın! Bakın neler çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde FETÖ/PDY davası sanıklarından birine ait depoya polisin yaptığı baskında, örgüt bağlantısı gerekçesiyle el konulan bir okula ait okul sıraları, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış yayınlar, CD’ler, bilgisayar ve eşyalarla evraklar ele geçirildi. 

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Kemer’de yapılan operasyonda el konulan taşınmazlar arasında bulunan Gökkuşağı Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı ve Birlik Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye ait Özel Güven Toros Koleji, 2017 yılında Kemer Adliye Sarayı olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına devredildi. Okul binasında tadilat sürerken 2018 yılı ortalarında bu kez bina tekrar eğitim öğretime açılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Bu arada birçok okul sırası ve eğitim aracının ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Çok sayıda döküman ele geçirildi

Bir istihbaratı değerlendiren Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göynük Mahallesi 3035 Sokak 19 numarada bulunan V.E.’ye ait depolara baskın yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda el konulan Özel Toros Güven Koleji’ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 100 oturma kapasiteli okul sırası, öğrenci dolapları, masa ve sandalyeler, okul armalı duvar saati, elektronik tespihler, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış kitap, örgüte ait oldukları iddiasıyla kapatılan gazete ve dergilerin nüshaları, bilgisayar, disket, kaset ve CD’ler ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen okul sıraları belediyeye ait bir kamyonetle eski Toros Özel Güven Koleji binasında bulunan Milli Eğitim İlçe Müdürlüğüne götürülürken, kitaplar, bilgisayar ve depolama aygıtları kriminal inceleme için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde çalışmaların devam ettiği, depo sahibi V.E.’ye henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:12
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