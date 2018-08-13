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FETÖ davasında 63 sanığa hapis cezası

Aydın’da 108 sanıklı FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davasında 63 sanık, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası aldı, 11 sanık beraat etti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:37
FETÖ davasında 63 sanığa hapis cezası

Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu’nda görülen Nazilli iş adamlarına yönelik 108 sanıklı çatı davasının karar duruşması yapıldı.

Mahkeme Başkanı tarafından sanıklara son kez söz verildi.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım dava hakkındaki kararı okudu. 

108 sanıklı Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik davada 74 sanık hakkında karar verildi.

Sanıklardan 48’i silahlı terör örgütü üyeliği, 15’i silahlı terör örgütüne yardım suçundan ceza alırken, 11 kişi ise beraat etti. Sanıklara 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında hapis cezası verildi. 

18 tutuklu sanıktan 11’i tahliye edilirken, 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz olarak yargılanan ve mahkemede bulunan bir sanığın tutuklanmasına karar verildi. Sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı. 

Mahkeme tarafından Uğur Şirketler Grubu üzerindeki kayyum kararının nihai olarak değerlendirileceği açıklandı.  

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:37
  1. Nazilli
  2. Aydın

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