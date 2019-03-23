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Fethiyespor 86. kuruluş yıldönümü kutlandı

Fethiyespor Kulübü’nün kuruluşunun 86.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:54
Fethiyespor 86. kuruluş yıldönümü kutlandı

Fethiyespor Kulübü’nün kuruluşunun 86. yıldönümünde Atatürk anıtına çelenk sundu.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Fethiyespor Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılan törene Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile Fethiyespor yöneticileri, sporcular ve taraftarlar katıldı.


Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, törende yaptığı konuşmada, Fethiyespor’un yıllardır işletmeciliğini yaptığı Uğur Mumcu otoparkının elinden alınmasından dolayı CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e sert ifadeler kullanarak, ’’Fethiyespor camiası, Fethiyespor taraftarı o günü unutmayacak. Günü geldiğinde bunun hesabını soracak demiştik. Burada çok az bir zaman kaldı. Diliyorum ki 31 Mart gecesi 1 Nisan sabahı halkımız bunu soracaktır. 1 Nisan sabahı Fethiyespor’umuzun da yükseliş dönemi olacaktır’’ ifadelerini kullandı.


Ferizcan, ’’Kulübümüze bugüne kadar emek vermiş olup şu an aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bugün kulübümüz için çok anlamlı, çok önemli, gurur duyulası bir gün. Fethiyespor’un 86. kuruluş yıl dönümü. Herhalde şu an Türkiye’de ülkemizde çok az kulübe nasiptir. Diliyorum ki uzun yıllar 86.yıl dönümlerini hep birlikte kutlayacağız. İlelebet bu kulüp var olacaktır. Tabi gönül isterdi ki bu anlamlı ve gurur duyduğumuz bir günde sizlerle çok güzel duygular paylaşayım. Fakat özellikle son 1 yıldır geçtiğimiz Ocak ayından itibaren kulübümüzün elinden bütün gelirlerinin alınması dolayısıyla maalesef kulübümüz sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Hiç unutmuyorum, 1 yılı aşkın zaman önce şu arkamda gördüğünüz, kulübün en önemli gelir kaynağı olan, alt yapımızda görev yapan yüzlerce çocuğumuzun geleceğinin temelini atan ve bu vesileyle kulüp çalışanlarının şu an maaşını dahi ödemekte zorlandığımız, deplasmana gönderdiğimiz profesyonel takımımızın zor şartlar altında tamamen şahsi çabalarımızla deplasmana gitmesine neden olmaktadır. En önemli gelir kaynağımız olan otoparkımızın elimizden alınması bu ekonomik güçlüğü yaşamamıza neden olmuştur. O gün söylemiştim. Fethiyespor camiası, Fethiyespor taraftarı bugünü unutmayacak. Günü geldiğinde bunun hesabını soracak demiştik. Burada çok az bir zaman kaldı. Diliyorum ki 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı Fethiyespor’umuzun yükseliş dönemi olacaktır. Bir kez daha özür dileyerek belirteyim. Gönül isterdi ki bu gurur günümüzde çok farklı duygular paylaşayım. Fakat şu an içinde bulunduğumuz durumun gerçeği bu. Bu anlamda ben bir kez daha kulübümüzün

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:54
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